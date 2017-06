Volinik: euroliit peab tugevdama küberkaitset

Brüssel eraldab küberrünnakutele reageerivate üksuste tugevdamiseks 14 ühenduse riigile 10,8 miljonit eurot, ütles Julian King.

«Elame just praegu üle (küber)rünnakut. See rünnak ja teised hiljutised näitavad selgelt, et küberohud, millega me silmitsi seisame, kasvavad väga tõsiselt,» lausus King.

«Meie praegune sõltuvus internetist ning sellega ühenduses olevate seadmetest ja tehnoloogiast on hetkel suurem meie kaitsevõimest. Peame midagi ette võtma,» lisas ta.

Kingi sõnul tuleks lisaks riiklike küberreageerimiskeskuste rahastuse suurendamisele eraldada rohkem raha ka ELi politseiameti Europol küberkuritegevusosakonnale.

NATO hoiatas eile, et küberrünnak võib olla alus 29-liikmelise alliansi kollektiivkaitseklausli rakendamiseks. Samuti ärgitas ühendus liikmesriike küberkaitset tugevdama.