Vene kohus mõistis Boriss Nemtsovi tapjad süüdi

Väidetav mõrtsukas Zaur Dadajev mõisteti tapmises süüdi, ülejäänud neli meest mõisteti süüdi tapmisega seotuses.

Otsusele jõudmiseks kulus vandemeestel kolm päeva, sest eile ja üleeile olid nad palunud otsuse tegemiseks ajapikendust. Moskva ringkonna sõjaväekohtu kolleegiumi vanema sõnul oli pool vandemeeste kogust leebema karistuse poolt, pool aga vastu, vahendas Ehho Moskvõ.

Nemtsovi perekonda esindav advokaat teatas otsuse ettelugemise järel, et tapmise tellijad viibivad jätkuvalt vabadused. «Ei saaks öelda, et oleme otsusega rahul,» ütles advokaat Vadim Prohhorov. «Kahe aasta jooksul ei suutnud nad selle sajandi ühe olulisema poliitilise mõrva tellijat tabada. See on täielik farss,» lisas ta.

Boriss Nemtsov. Foto: REUTERS/Denis Sinyakov/Scanpix

21. juunil toimunud istungil palusid kohtualused vandemeestel end õigeks mõista. Dadajev ütles kohtus, et tema pole seda kuritegu sooritanud. «Mind polnud kuriteopaigalgi,» väitis ta ning lisas, et teda sunniti algselt end mõrvas süüdi tunnistama.

Nemtsov tapeti 2015. aasta 27. veebruaril Moskvas Kremli vahetus läheduses Suurel Moskvoretski sillal.

Vene Basmannõi kohtu korraldusel on Nemtsovi mõrvas kahtlustatuna vahi all viis kahtlusalust: Zaur Dadajev, Anzor Gubašev ning nende kaasosalised Hamzat Bahhajev, Šadid Gubašev ja Temirlan Eskerhanov.