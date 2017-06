Briti meessaadikud võivad nüüdsest lipsud koju jätta

Spiiker John Bercow ütles, et tema arvates ei ole lips parlamendiliikme juures kõige tähtsam.

«Mulle tundub, et kuni liige tuleb parlamenti enamvähem ametlikus rõivastuses, ei ole kesksel kohal küsimus, kas ta kannab lipsu.»

Moerevolutsiooni algatas liberaaldemokraat Tom Brake, kes esines ühel heal päeval alamkojas lipsuta. See ajendas konservatiivist kolleegi Peter Bone'i pärima, kas reeglid on muutunud.

Parlamendis ei olegi ametlike riietumisnõudeid, ehkki seni eeldati, et meessaadik tuli pintsaku ja lipsuga ning naine samaväärselt ametlikus riietuses.

Vaikimisi kehtinud lipsunõude tühistamine hõlmab ka parlamendireportereid, keda varem lipsuta sisse ei lastud.

Mõni oli sellest vägagi häiritud.

Christopher Hope Telegraphist kirjutas Twitteris: «Mis järgmiseks? Parlamendiliikmed plätudes ja lühikestest pükstes?».

The Suni ajakirjanik Matt Dathan aga kiitis, et viimaks ometi on parlament 19. sajandiga hüvasti jätnud.

Bercow püüe alamkoda nüüdisajastada viis aasta algul parlamendiametnikelt parukad.