Fotod ja video: paduvihm muutis Vilniuse tänavad jõgedeks

Liiklus oli häiritud mitmes Vilniuse piirkonnas, kus autod jäid jõgedeks muutunud tänavatel sügavas vees lõksu, vahendas rus.postimees.ee välisportaale ja sotsiaalmeediat.

Meanwhile in #Lithuania.. It's raining a bit in #Vilnius today. pic.twitter.com/Nt2FeZikXE