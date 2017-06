Itaalia tahab keelata abiorganisatsioonidel pagulaste merelt päästmise

Itaalia valitsusallikate kinnitusel on neil kõrini erinevate riikide lippude all sõitvatest abiorganisatsioonide päästelaevadest, mis toovad Liibüa rannikuvetest riiki pidevalt aina uusi sisserändajaid ja kaalumisel on välismaistele abilaevadele sadamate sulgemine.