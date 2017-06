Stoltenberg: NATO pataljonid idatiival on tegutsemisvalmis

«Nagu võisin ise paari päeva eest veenduda, meie tugevdatud ettenihutatud kohalolek on nüüd Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas täielikult tegutsemisvalmis,» ütles Stoltenberg Brüsselis NATO peakorteris pressikonverentsil.

Samuti on tema sõnul tööd alustanud pataljone juhtiv peakorter Poolas. «See saadab igale võimalikule agressorile selge sõnumi: me oleme kindlameelsed, me oleme ühtsed, me oleme NATO.»

«Me oleme edasi arendamas ka oma kohalolekut Musta mere piirkonnas. Varem sel nädalal alustas NATO sõjalise asutusena tööd Rumeenias asuv rahvusvahelise kagutiiva brigaadi peakorter,» ütles Stoltenberg. «Brigaad korraldab õppusi ja Briti lennukid turvavad piirkonna taevast.»