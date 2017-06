NATO kahekordistab Afganistanis väljaõpet andvate eriväelaste arvu

«Meie töö Afganistanis on jätkuvalt tõeliselt rahvusvaheline, 39 liitlas- ja partnerriiki teevad Afganistani võimudega koostööd, et riik ei muutuks enam kunagi terroristide varjupaigaks,» ütles Stoltenberg NATO kaitseministrite kohtumise järel pressikonverentsil.

Peasekretär oli varem teatanud, et NATO saadab Afganistani, kus tegutseb toetusmissiooni Resolute Support raames üle 13 000 alliansi sõjaväelase, veel mitutuhat sõdurit.

Afganistani julgeolekujõud on täielikult vastutavad julgeoleku tagamise eest üle kogu riigi, lausus peasekretär. «See on võimaldanud meil liikuda suuremahuliselt lahingutegevuselt toetusmissioonile. Oleme aastate jooksul ränga hinnaga palju saavutanud ega kavatse seda käest lasta.»

Norra ekspeaminister möönis, et julgeolekuolukord Afganistanis on äärmiselt keeruline ning just seetõttu on NATO kohalolek nii vajalik.

«Täna kinnitasime pühendumust Afganistanile ja missiooni Resolute Support pikendamise 2017. aasta järgsesse aega. Toetame Afganistani valitsuse nelja-aastast teekaarti sõjaliste puudujääkide kõrvaldamiseks. Lisaks neile 15-le liitlas- ja partnerriigile, kes on juba lubanud suurendada toetust Afganistanile, esines mitu riiki täna omapoolsete lubadustega,» ütles ta.

Stoltenbergi sõnul jätkab NATO Afganistani julgeolekujõudude rahastamist 2020. aasta lõpuni ning suurendab poliitilist toetust riigile.

«Samas on selge, et Afganistani liidrid peavad täitma endale võetud kohustused, eriti reformide, õigusriigi, naiste ja laste õiguste tagamise alal,» ütles peasekretär.

Ta nimetas Afganistani julgeolekujõude väga võimekateks, kes on tõestanud enda vaprust lahinguväljal. «Samas on valdkondi, kus me saame neid senisest veelgi enam aidata. Me kavatseme suurendada oma eriväelastest instruktorite arvu riigis.»

Stoltenbergi sõnul ei ole NATO võimeline üksi Afganistanis rahu saavutama. «Ainus viis püsiva rahu saavutamiseks on piirkondliku lahenduse teel. Me peame leidma tegelema Pakistanis asuvate terroristide redupaikadega.»

Peasekretär nimetas korruptsiooni väga tõsiseks strateegiliseks julgeolekuohuks Afganistanile. «See on üks põhjus, mis ülestõus endiselt kestab. Meie missioon Resolute Support hõlmab institutsioonide, mehhanismide ja õiguskaitsevahendite loomist võitluseks korruptsiooni vastu,» ütles Stoltenberg.