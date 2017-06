Mattis: me ei kavatse maksta Afganistani sõja mittepidamise hinda

«NATO on võtnud endale kohustuse, sest vabadus hirmust ja terrorismist nõuab, et see ei jääks tegemata. Me peame endalt küsima, mis on selle sõja mittepidamise hind. Me ei kavatse seda maksta,» ütles Mattis Brüsselis NATO peakorteris pressikonverentsil.

Kaitseminister ütles, et esitab pärast Washingtoni naasmist ja arutelu äsja Afganistani külastanud USA staabiülemate komitee esimehe Joseph Dunfordiga president Donald Trumpile ettepanekud Ühendriikide Afganistani-strateegia muutmise kohta. «Strateegia elluviimise faasis hakkame arutama vajalikku vägede arvu,» lausus ta.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles neljapäeval, et NATO saadab Afganistani, kus tegutseb toetusmissiooni Resolute Support raames üle 13 000 alliansi sõjaväelase, veel mitutuhat sõdurit.

Mattise sõnul on sõjad oma olemuselt ettearvamatud nähtused ning USA ja tema liitlased on näinud, missugust ohtu võivad endast kujutada valitsuse kontrolli alt väljas olevad alad. «Ei piisa sõja lõppenuks kuulutamisest ja lahkumisest.»

USA kaitseminister sõnas, et NATO riigid vähendasid selle kümnendi alguses ilmselt liiga kiiresti oma sõjalist kohalolekut Afganistanis. «Praegu on suur erinevus selles, et viimasel paaril aastal kannab sõjategevuse põhiraskust Afganistani sõjavägi,» ütles Mattis.