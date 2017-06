Trump kohtub Putiniga juulis G20 tippkohtumise ajal

«Hamburgis olles saab president kokku paljude maailma liidritega,» ütles Trumpi rahvusliku julgeoleku nõunik H.R. McMaster, tuues eraldi välja Venemaa presidendi.

Üks presidendi reisi eesmärke on McMasteri sõnul töötada välja ühtne lähenemine Venemaale.

«Nagu president on selgelt öelnud, meeldiks talle, kui Ühendriigid ja kogu lääne liidrid looksid Venemaaga konstruktiivsemad suhted,» lausus nõunik.

«Kuid ta on samuti kinnitanud, et me teeme kõik vajaliku, et seista vastu Venemaa destabiliseerivale käitumisele,» lisas ta.