USA-s jõustus reisikeeld kuue riigi kodanikele

Trumpi administratsiooni sõnul on keeld vajalik, et tõkestada terroristide sisenemine riiki, kuid immigrantide kaitsjate hinnangul on ebaseaduslikult välja valitud just moslemid.

90-päevane osaline keeld Iraanist, Liibüast, Somaaliast, Sudaanist, Süüriast ja Jeemenist saabunutele lubab erandeid inimestele, kel on Ühendriikides tihedad peresidemed. Valitsus on tõlgendanud seda sätet väga kitsalt, jättes välja vanavanemad, tädid, onud ja teised.

Küsimus võetakse uuesti arutusele oktoobris.

President kehtestas algse reisikeelu jaanuaris määrusega, mis keelas seitsme riigi kodanikel 90 päevaks Ühendriikidesse sisenemise ja peatas 120 päevaks põgenikeprogrammi. Kohtud blokeerisid määruse.

Märtsis andis Trumpi välja uuendatud määruse, mis pidanuks pisut muudetud kujul asendama föderaalkohtus blokeeritud esialgset korraldust.

Uus määrus keelab keelab põgenike vastuvõtmise 120 päevaks ja peatab 90 päevaks viisade väljastamise eelnimetatud kuue riigi kodanikele. Uuest määrusest jäi välja Iraak.

Valitsuse hinnangul oli keeld vajalik, et Washington saaks üle vaadata taustakontrolli menetluse, mille läbimisel väljastatakse kõnealuse kuue riigi kodanikele viisasid. Ülevaatamine peaks lõppema enne 2. oktoobrit ehk päeva, mil ülemkohtunikud saavad alustada hagi osapoolte ärakuulamist.