Valge Maja kiitis heaks 1,3-miljardilise relvamüügitehingu Taiwaniga

Taiwani kaitseministeeriumi sõnul tugevdatakse relvatehinguga saareriigi õhu- ja meretõrjet.

Valge Maja teavitas ametlikult kongressi seitsmeosalist tehingut, milles sätestatu põhineb hinnangul Taiwani kaitsevajadustest. Lisaks tahetakse aidata Taiwanil viia kaitsetehnika analoogsüsteemilt digitaalsele, sõnas USA ametnik.

Samm tekitab tõenäoliselt pahameelt Pekingile, mis peab Taiwani endale kuuluvaks. USA müüs viimati Taiwanile relvi 2015. aasta detsembris.

USA ametnik rõhutas, et riigi pikaaegne ühe Hiina poliitika pole muutunud. Poliitika näeb ette, et on ainult üks Hiina ja Taiwan on selle osa. Pekingi sõnul on see seisukoht USA-Hiina suhete alus.

USA on Taiwani võimsaim liitlane ja suurim relvatarnija. Sellest hoolimata pole riikidel ametlikke diplomaatilisi suhteid, sest USA asus 1979. aastal tunnustama piirkonna valitsusena Taipei asemel Pekingit.

Valge Maja müügiplaan on kooskõlas 1979. aastast pärineva Taiwani suhete aktiga, mille alusel hoiab Washington Taipeiga kaubandussidemeid ja müüb Taiwanile relvi, et riik saaks säilitada piisavat enesekaitsevõimet, lisas USA ametnik.

Taiwan tänas Ühendriike jätkuva toetuse eest ning lisas, et tehing suurendab Taiwani enesekindlust ja võimet säilitada kehtivat rahu ja stabiilsust Taiwani väina piirkonnas.

Taiwani presidendi kantselei sõnul kavatseb Taipei üritada pidada Pekingiga konstruktiivset dialoogi ning edendada positiivseid arenguid üle väina suhetes, kuid samaaegselt jätkuvad ka kaitseinvesteeringud.