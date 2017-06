Hiina esitas USA-le Taiwani relvatehingu tõttu ametliku protesti

«Peking ärgitab USAd peatama kõik relvalepped Taiwaniga ning pidama kinni pühendumisest ühe Hiina põhimõttele,» lausus ministeeriumi pressiesindaja Lu Kang.

USA ametnik teatas täna, et Valge Maja kiitis heaks tehingu, millega müüakse Taiwanile 1,3 miljardi dollari eest relvi. Taiwani kaitseministeeriumi sõnul tugevdatakse tehinguga saareriigi õhu- ja meretõrjet.

«Meie pikaaegne ühe Hiina poliitika pole muutunud,» rõhutas USA ametnik avalduses. Poliitika näeb ette, et on ainult üks Hiina ja Taiwan on selle osa. Pekingi sõnul on see seisukoht USA-Hiina suhete alus.

USA on Taiwani võimsaim liitlane ja suurim relvatarnija. Sellest hoolimata pole riikidel ametlikke diplomaatilisi suhteid, sest USA asus 1979. aastal tunnustama piirkonna valitsusena Taipei asemel Pekingit.

Valge Maja müügiplaan on kooskõlas 1979. aastast pärineva Taiwani suhete aktiga, mille alusel hoiab Washington Taipeiga kaubandussidemeid ja müüb Taiwanile relvi, et riik saaks säilitada piisavat enesekaitsevõimet, lisas USA ametnik.

Taiwan tänas Ühendriike jätkuva toetuse eest ning lisas, et tehing suurendab Taiwani enesekindlust ja võimet säilitada kehtivat rahu ja stabiilsust Taiwani väina piirkonnas.