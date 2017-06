Juncker ootab Eestilt edusamme digitaalvaldkonnas

Pressikonverentsil ütles Ratas: «Eesti on eesistumiseks valmis, nüüd on aeg tööle asuda. Meie eesmärgiks järgmise kuue kuu jooksul on teha Euroopa ühtsemaks ja tugevamaks.»

Ratase sõnul on Eestil eesistumise ajal neli olulist eesmärki: avatud ja innovatiivne Euroopa majandus, turvaline Euroopa, digitaalne Euroopa ning kaasav ja jätkusuutlik Euroopa. Erilist tähelepanu saab peaministri sõnul just digitaalse poole arendamine. «Soovime, et andmete vaba liikumine saaks Euroopa Liidu viiendaks põhivabaduseks,» lausus peaminister Ratas.

Ratas kasutas ka võimalust tänada Junckerit ning Euroopa Komisjoni nende toetuse ja abi eest, mida eesistumise ettevalmistamisel saadud on.

Juncker kiitis eestlaste entusiasmi ja oli üllatunud, et eilsele Vabaduse Väljakul toimunud kontserdile kogunes sedavõrd palju rahvast.

«Eesti tähistab sel nädalal kahte olulist tähtpäeva,» lausus Juncker oma sõnavõtu alguses. Nende kahe tähtpäevana tõi Euroopa Komisjoni president välja Eesti esmakordse Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ja peaminister Ratase sünnipäeva. «Loodan, et olen esimene, kes saab peaministrile sünnipäevaks õnne soovida» ja lisas eesti keeles «palju õnne, Jüri!»

Euroopa Komisjoni president Juncker oli veendunud, et Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine on heades kätes ja mainis ka, et väikeriikidel tuleb eesistumine tavaliselt hästi välja. Juncker oli aastatel 1995-2013 Luksemburgi peaminister ning tema ametiaja jooksul täitis Luksemburg kahel korral Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja rolli.

Tõsisemates teemadest rääkides mainis ka Juncker digitaalse arengu olulisust, aga samas tunnistas kuulajatele, et temal pole endiselt nutitelefoni. «Seega Eesti peaministrit minust ei saa.» Isiklikust tehnoloogiavaenulikkusest hoolimata väitis Juncker, et tulevik peitub just digitehnoloogias.