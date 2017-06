ÜRO: Süüria sõjapõgenikud on hakanud koju naasma

UNHCRi hinnangul on koju naasnud üle 440 000 sisepõgeniku ja 31 000 välismaale põgenenud inimese.

Agentuuri pressiesindaja Andrei Mahecici sõnul on see tähelepanuväärne trend ja tähelepanuväärne arv. «Samas on see vaid murdosa viiest miljonist välisriikides viibivast Süüria põgenikust,» rõhutas ta.

Mahecic ütles, et tagasipöördujad on läinud peamiselt Aleppo, Hama, Homsi ja Damaskuse provintsi. Nende eesmärgiks on perekonnaliikmed üles otsida, kinnisvara üle vaadata või kasutada ära tegelikult või nende arvates paranenud julgeolekuolukorda.