Ukraina vahistas kaks Vene piirivalvurit

«30. juulil kella 2:30 ajal öösel pidasid Hersoni oblasti piirivalvurid koos Ukraina sõjaväelastega Perekopi lahe ääres kinni kaks tundmatut, dokumentideta isikut ja avastasid paadi, mida nad olid kaldale jõudmiseks kasutanud. Pärast esmast juurdlust selgus, et kinnipeetavad on Venemaa Föderatsiooni Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) piirivalve koosseisu kuuluvad sõjaväelased,» kirjutas Nazarenko.

Hiljem teatas Ukrraina piirivalveameti pressiesindaja Oleg Slobodjan, et nende poole on pöördunud FSB piirivalve teenistus, soovides saada informatsiooni kahe Ukrainas kadunud sõjaväelase kohta.

«Vene piirivalvurid saatsid meile pöördumise palvega anda teavet oma teenistujate kohta. Sellega nad ka ametlikult kinnitasid, et need kaks sõjaväelast kadusid just Ukrainas,» ütles Slobodjan Interfaxile.

Pressiesindaja sõnul püüab Ukraina piirivalve hetkel kindlaks teha nende kahe meesterahva isikud ning seejärel tehakse koostöös vastavate ametkondadega otsus nende üleandmise kohta Vene Föderatsioonile.