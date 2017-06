Austria kohus pidas Hitleri sünnimaja sundvõõrandamist õigeks

«Sundvõõrandamine vastab avalikkuse huvidele, seadustele ja selle eest maksti hüvitist, mistõttu ei ole see põhiseadusega vastuolus,» tsiteeriti põhiseaduskohtu esimehe Gerhart Holzinger sõnu.

«Vaid sundvõõrandamine võimaldab võimudel käsutada maja seaduslikul alusel ja takistada selle kasutamist natsikorra sümbolina,» lausus kohtu esimees.

Jaanuaris teatati, et maja omanik Gerlinde Pommer kavatseb maja sundvõõrandamise põhiseaduskohtusse edasi kaevata.

Kõnelaune hoone asub Ülem-Austrias füüreri sünnilinnas Braunau am Innis, kus Hitler veetis kolm esimest eluaastat.

Riik püüdis pikki aastaid tulutult hoonet omanikult kätte saada. Aastate jooksul on Hitleri sünnikodus tegutsenud näiteks pank ja raamatukogu. Alates 2011. aastast on linn maksnud omanikule 3700 eurot kuus, et maja tühjana püsiks, kuniks otsustatakse, mida hoonega teha. Maja sooviti tühjana hoida selleks, et seal ei hakkaks tegutsema mõni neonatside organisatsioon.

Austria siseminister Wolfgang Sobotka tahab hoone lammutada, kuid kantsler Christian Kern ja asekantsler Reinhold Mitterlehner kahtlevad selle otstarbekuses, märkides, et tegemist võib olla ajaloolise väärtusega hoonega.