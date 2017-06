Terve Balkan tülitseb piiride pärast

Globaliseerumise ajastul tähendab see, et vaidlus käib Euroopa Liidu, NATO või isegi Schengeni viisaruumi piiri üle. Sloveenia ja Horvaatia kiire sulandumine euroliitu muutis küsimuse Euroopa siseprobleemiks. Neljapäevane Haagi arbitraažikohtu otsus annab veel ühe võimaluse tõmmata paika viimne joon Sloveenia-Horvaatia piiril – kuid ei lahenda probleemi.

Rängim katsumus on leppida kokku 48 kilomeetris merepiiris. Rohkem kui 1777-kilomeetrise rannajoone ja enam kui 1200 saarega Horvaatia jaoks võib tunduda absurdne võidelda väikese Pirani lahe pärast. Ent tegemist on rahvusliku uhkuse ja strateegilise huvi küsimusega – piirneda Itaaliaga. Kõrgete panustega ruutmeetripokker algas niipea, kui suri Jugoslaavia.

Piirielanike jaoks on olukord groteskne. Kümme perekonda elab eikellegimaal asuvas Razkrižje külas. Piir jookseb läbi ühe talu tagahoovi, mis tähendab, et oma lehma käivad nad lüpsmas välismaal. Piir läheb isegi läbi kohaliku kõrtsi – tellimuse võib esitada Sloveenias ja õlle ära juua Horvaatias. Iga kõrtsikaklus võib kasvada rahvusvaheliseks intsidendiks.

Olukord ei muutu niikaua, kuni emb-kumb riik suudab tõestada, et tal on kontroll nõude all oleva territooriumi üle, nagu nõuavad rahvusvahelised reeglid.

Piiridraama on mõlemal pool joont toonud kaasa palju paksu pahandust ja asjatut tüli. Näiteks aastaid parimate naabritena kõrvuti elanud politseinikud sihivad ühtäkki teineteist relvaga. Või purustavad nad piirialal vastastikku teineteise teid ja veetorusid – lihtsalt näitamaks, kes on peremees.

Valimised annavad lahingu löömiseks hea ajendi ning kuna asjaosalisi riike on kaks, on ikka mingite valimisteni kiviga visata. Piirivaidlust ja rahvuslikku argumenti kasutatakse tegelike probleemide ähmastamiseks – seega pole üllatav, et suuremad tülid vallanduvad just enne parlamendi-, presidendi- või isegi kohalikke valimisi.

Suurimate piiriprobleemidega maadleb Horvaatia. Põhipõhjus on see, et riik asub lihtsalt kõigi noorte Balkani maade keskel ja tema piir jookseb mööda jõgesid. Jõed aga muudavad tihti voolusängi. Nii jagab Horvaatia Serbiaga 145 kilomeetrit piiri mööda Doonau jõge, kuid kahepoolne komisjon ei suuda jõuda kokkuleppele, kas piir peaks jooksma Serbia nõudmise järgi keset jõge või olema määratud geograafiliste koordinaatidega.

Piiri kindlaksmääramist Bosnia ja Montenegroga pole isegi mitte alustatud. Horvaatia plaan ehitada sild Pelješaci saarele sulgeks suuremate laevade jaoks Bosnia ainsa rannikujupi ehk Neumi lahe.

Horvaatia piir Montenegroga on veelgi lühem – mis ei tähenda, et probleemid oleksid väiksemad. Prevlaka poolsaarelt saab kontrollida sissepääsu tähtsasse Boka Kotarska sõjasadamasse. Kuni aastani 2002 oli ala mõnda aega ÜRO rahuvalvajate kontrolli all. Samal ajal sõlmitud lepe vaidlust ei lahendanud, kuid inimesed saavad piirkonnast suuremate probleemideta lahkuda. Erilisi vahejuhtumeid pole alates leppe sõlmimisest olnud, kuid see ei tähenda, et piiriküsimus oleks lahendatud.

Neljapäeval tegi Haagi arbitraažikohus otsuse Sloveenia-Horvaatia piiri kohta – selle piirilõigu kindlaksmääramine oli Horvaatia Euroopa Liitu vastu võtmise tingimus. Sloveenia vaidles piiritüli lahendamise meetodi üle kaua, kuni hääletas lõpuks ÜRO vahekohtu appi võtmise poolt.

Nüüd teatas Horvaatia valitsus, et tema ei kavatsegi nõustuda. Põhjuseks Sloveenia kontaktisiku Simona Dreniki telefonivestlused vahekohtu liikmetega. Pealt kuulatud kõnedes arutati taktikat, mis viiks Sloveenia jaoks soodsa otsuseni. Haagi kohus otsustas hiljem, et protsessi tühistamiseks neist argumentidest ei piisa.

Pärast Haagi arbitraažikohtu otsust kontrollib Sloveenia 80 protsenti Pirani lahest ja võib kasutada osa Horvaatia mereterritooriumist kui rahvusvahelist avamerd. Horvaatia saab endale juppe piirialalt koos rannikuküladega ning piiril asuvad barakid, mis on alates 1991. aastast olnud Sloveenia kaitse all. Seevastu Sloveenia valdusesse peaks lõpuks minema mõned külad Ungari piiri lähedal. Sealsele rahvale antakse Sloveenia dokumendid ja rajatakse Sloveenia taristu.

Selle teoks tegemine on aga kõige raskem.

Ainult mõni tund enne kohtuotsuse avalikustamist teatas Saksamaa saatkond Zagrebis, et Saksa valitsus nõuab rahvusvahelistest nõuetest kinni pidamist ning et vahekohtu otsuseid tuleb austada ja täita.

Sloveenia-Horvaatia piirijupp ei puuduta üksnes paari ruutkilomeetrit. Kõne all on palju rohkem.

«See on esimene juhus Balkanil, kui piiride üle otsustab kohtunik või vahendaja. See on üsna huvitav, sest olukord poolsaarel on alati olnud veidi ebastabiilne,» ütles kohtus Sloveeniat esindav Rumeenia nõunik Alina Miron.