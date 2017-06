Kolonel: Zapad võib tekitada pingeid Läänemerel

Rosin ütles, et Läänemeri on see koht, kus puutuvad kokku kaks teineteisele ebasõbralikku sõjalist jõudu, vahendas ERRi uudisteportaal «Aktuaalset kaamerat».

«See on nii Läänemere kohal lennukitega kui ka Läänemere peal laevadega. Maa peal ei näe ohtu või riskikäitumise ohtu, aga merel, õhus neid riskimomente, võimalik, et tekib,» arvas Rosin.

Eestis elav Valgevene poliitik Pavel Marozau arvab, et valgevenelased lepivad olukorraga ega tee Vene vägedele mingeid takistusi.