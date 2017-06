Relvastatud mees avas New Yorgi haiglas tule, teatatakse mitmest ohvrist

Politsei teatel avas arstirõivastuses mees haigla sees tule. Vähemalt kaks inimest sai kuulitabamuse. Viimastel andmetel leiti tulistaja sündmuspaigalt surnult, vahendas BBC.

Sotsiaalmeediasse postitatud sõnumite kohaselt peitusid arstid ja õed haigla ruumidesse.

New Yorgi linnapea andis olukorrast ülevaate ning kohale saabunud politseinikud kammivad tulistaja leidmiseks haiglat korrushaaval läbi. New Yorgi politsei soovitas inimestel Grand Concoursi tänaval asuvale haiglale tungiva põhjuseta mitte läheneda.

Ajaleht New York Times kirjutab päästeametnikele viidates, et tulistamise käigus sai pihta kolm arsti, kelle seisundist seni andmed puuduvad.



Politseinike sõnul võib ründaja olla Bronxi haigla endise töötaja, vahendab CNN.

Bronx hospital shooter believed to be a former employee, law enforcement officials tell CNN https://t.co/24uuBzoqXr pic.twitter.com/57KKeC254c