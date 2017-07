Video: Trump: mu kannatus Põhja-Korea režiimi suhtes on katkenud

Tema sõnul puudub Pyongyangi režiimil austus inimelu vastu.

«Strateegilise kannatlikkuse ajastu Põhja-Koreaga on läbi kukkunud, on palju aastaid läbi kukkunud. Ausalt öeldes on kannatus otsas,» lausus Trump pärast läbirääkimisi Lõuna-Korea presidendi Moon Jae-iniga Valges Majas.

Moon teatas eile, et USA president Donald Trump külastab tema kutsel hiljem sel aastal Souli.

USA president Donald Trump Valges Majas Lõuna-Korea presidendi Moon Jae-iniga. Foto: Cheriss May/Sipa USA/Scanpix

«Ma kutsusin Trumpi sel aastal Koread külastama ning ta võttis lahkelt mu pakkumise vastu,» lausus Moon ajakirjanikele Valges Majas. «Härra ja proua Trumpi külaskäik Koreasse demonstreerib veel kord mitte üksnes meie sõprust, vaid ka lähedast sidet, milleni meie rahvad on üheskoos raskusi ületades jõudnud.»

Lõuna-Korea president peab Põhja-Korea tuumaohu vähendamiseks õigeks tihedamat suhtlust stalinistliku naaberriigiga, kuid see ei ole meeltmööda Trumpile, kes tahab tugevdada majandussurvet ja Pyongyangi diplomaatiliselt veelgi enam isoleerida.

Siiski soovivad USA ja Lõuna- Korea näidata, et on Põhja-Korea küsimuses ühel lainel, sest tuuma- ja raketikatsetustega väljakutseid esitavas riigis tajutakse tõsist ohtu.