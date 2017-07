Die Welt: Eesti – ELi priimus

Tänases Die Weltis kirjutati, et Eesti pidi brittide lahkumise tõttu oma eesistumise aega ettepoole tooma ja kõigi eelduste kohaselt võiks see põhjustada 1,3 miljoni elanikuga riigile palju probleeme. Kuid Eesti on ettevalmistustega üllatavalt edukalt hakkama saanud.

«Eesti tegi ELi liikmesmaadest viimaste aastate suurima hüppe edasi,» kirjutati Weltis ja tutvustati Eesti minevikku, sealhulgas Nõukogude Liidu okupatsiooniaastaid.

Muuhulgas mainiti Eesti madalat riiklikku võlga, edu kübervaldkonnas ja panust NATO eelarvesse.

«Eesti on muutumas teiseks Soomeks. E-riik ja e-hääletamine on seal standard,» lisati artiklis. «Eesti on tõestanud, et suudab seada ja täita eesmärke.»