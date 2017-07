Arkansas' ööklubis sai tulistamises viga 17 inimest

Little Rocki politseiülem Kenton Buckner ütles KTHV-le, et täna varahommikul aset leidnud tulistamise klubis Power Ultra Lounge vallandas ilmselt mingi vaidlus seal olnud inimeste vahel.

Just told by someone who was inside Power Ultra Lounge the shots were fired on 2nd floor of club pic.twitter.com/9YkeYuX4NH — Kimberly Rusley (@KATVKimberly) July 1, 2017

Politsei kirjutas Twitteris, et kõik 17 ohvrit, kellest mõned said viga põgenedes, on elus, ning üks, kelle vigastusi kirjeldati varem kriitilisena, on nüüd stabiilses seisundis.

Politsei hinnangul ei olnud tegemist terrorismiga seotud vahejuhtumiga.