Trump kaitses vastuolulisi säutse: olen kaasaegne president

«Minu sotsiaalmeedia kasutus pole presidendilik – see on presidendilik kaasaegses mõttes. Teeme Ameerika taas suureks!» seisis säutsus. Trumpi postitus näis olevat vastus kriitikalainele, mis tabas teda peale seda, kui ta ründas MSNBC saatejuhte Joe Scarboroughd ja Mika Brzezinskit.

My use of social media is not Presidential - it’s MODERN DAY PRESIDENTIAL. Make America Great Again! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 1, 2017

Veidi enne seda säutsu teatas Trump oma postitusi kaitstes, et pidi võitma võltsuudiseid ja see tal ka õnnestus.

Laupäeva õhtul ründas Trump Dallases veteranide auks korraldatud õhtusöögil taas meediat: «Võltsuudistekanalid üritavad meid vaigistada, me ei lase sel juhtuda.» Tõendeid, et ajakirjanikud - kes kajastavad kõiki presidendi avalikke sõnavõtte- teda vaigistada üritavad, Trump ei pakkunud.

«Võltsuudistekanalid üritasid takistada meid Valgesse Majja jõudmast,» sõnas Trump. «Aga mina olen president ja nemad mitte.»

The FAKE & FRAUDULENT NEWS MEDIA is working hard to convince Republicans and others I should not use social media - but remember, I won.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 1, 2017