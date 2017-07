AJA PEEGEL. Naine, kes vallutas ookeani

Graafik: Alari Paluots

Teadaolevalt hakkas ta reisi kavandama 1936. aasta alguses, sama aasta juuliks kohendati reisiks kahemootoriline lennuk Lockheed Electra 10E. Kuigi algul soovis Earhart lennukaaslaseks laevakapten Harry Manningut, kelle juhtimisel oli Earhart 1928. aastal naasnud Euroopast Ühendriikidesse, valiti navigaatoriks siiski lennunduses pädevam Fred Noonan.

Esimese katse teekonda alustada tegid nad 1937. aasta märtsis, kuid see ebaõnnestus tehniliste probleemide tõttu. Kolm päeva hiljem tehtud uus katse ei kujunenud samuti edukaks ning lennukit tuli parandada.

Uus ja edukas katse teekonda alustada tehti sama aasta suvel. 20. mail USA läänerannikult Oaklandist startinud lennuk maandus esmalt Miamis, seejärel Lõuna-Ameerikas, Aafrikas, Briti-Indias, Kagu-Aasias ja Austraalias. 29. juuniks oli 35 000 kilomeetrit läbinud lennuk jõudnud New Guineal asuvasse Laesse.

2. juulil alustati sealt viimast, 11 000 kilomeetri pikkust etappi üle Vaikse ookeani. Esimene vahepeatus pidi olema Laest 4000 kilomeetri kaugusel Howlandi saarel. Sinna Earhart ja Noonan aga ei jõudnud.

Mis teekonnal juhtus, on tänaseni teadmata. Earharti ja Noonanit ega ka lennukit pole leitud hoolimata sellest, et 80 aasta jooksul on nende otsingutele kulutatud miljoneid.

Tänavu juunis kaasati otsingutesse neli jälituskoera, kes viidi Kiribatile kuuluvale asustamata Nikumaroro atollile. Arvatakse, et Earhart ja Noonan võisid Howlandi asemel jõuda just sinna. Peale koerte loodetakse abi kookoskrabidelt.

«Krabid on meie sõbrad,» ütles National Geographicule Fred Hiebert, kes on koos kaaslastega aastaid kadunud õhusõitjaid otsinud. Hiebert selgitas, et kookoskrabidel on komme koguda saaki, mille hulgas võib olla ka inimluid, sealt võib aga leida DNAd. Erinevalt Noonanist on Earhartil elavaid sugulasi, kelle DNAd saaks võrrelda säilmetest leitud DNAga. Seni pole atollilt kindlaid tõendeid aga leitud.

Kuigi praegu käivad otsingud Nikumarorol, on kõige levinum teooria, et lennukil lõppes kütus ja see sööstis ookeani ning lamab tänini koos ohvritega märjas hauas. Kuna lennukit ja lendureid pole leitud, ringleb nende saatuse kohta hulgaliselt kuulujutte.

Ühe teooria järgi tulistasid lennuki alla jaapanlased, kes Earharti vangi võtsid ja hiljem ta spioonina hukkasid. Ka on väidetud, et Earhart pääses tegelikult eluga ja elas valenimega kaua New Jerseys.

