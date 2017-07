Galerii ja video: Kanada tähistas 150. sünnipäeva

Pidustustest võtsid osa ka Briti prints Charles ja tema abikaasa Camilla. Kanada peaminister Justin Trudeau avas pidustused pealinnas Ottawas kõnega, mida kuulasid tuhanded kohalviibijad.

«Kanada on tugev mitte hoolimata meie erinevustest vaid hoopiski tänu nendele,» sõnas Trudeau. «Meie ei soovigi erinevusi kaotada – teame, et tõeline tugevus seisneb just Kanada mitmekesisuses.»

Pidustused ei jäänud puutumata ka vastuoludest. Meeleavaldajad püstitasid juba neljapäeval Ottawasse Kanada parlamendi ette põlisrahvastele omase telgi ja eile marssisid protestijad tagurpidi pööratud Kanada lipuga mööda Toronto tänavaid.

1867. aasta esimesel juulil ühendati Suurbritannia provintsid New Brunswick, Nova Scotia, Quebec ja Ontario Briti Põhja-Ameerika määrusega Kanada Dominiooniks.