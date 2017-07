Amelia Earharti saatusliku reisi kajastus Postimehes

Ilmastik Howlandi saare piirkonnas on praegu soodus. Ühendriikide rannavalvelaev „Itasca“ on läbi otsinud 3000 ruutmiili ookeanipinda, kuid asjatult.

Honolulust, 6. juulil (Reuter.) Pan-Ameerika lennuliini raadiotelegrafistid on saanud esmaspäeval selgeid signaale proua Earharti lennuki lainepikkusel. Need signaalid arvatakse olevat vastuseks kadunud lenduritele saadetud juhatustele. On selgesti kuuldud neli katsetust, nagu oli soovitatud juhatuses. Kadunud lendurite otsimist jätkatakse energiliselt.

Oli tunda nõrku signaale

Honolulust, 6. juulil. ETA. Siinne raadiojaam teatab, et esmaspäeval kella 14.30 ja 15.30 vahel on siin kinni püütud nõrku signaale, mis on arvatavasti saadetud naislenduri Amelia Earharti poolt. Kinnipüütud signaalide deshifreerimise järele arvatakse, et Earharti lennuk on merel triivimas Howlandi saarelt umbes 300 miili põhja pool.

Rannavalvelaev „Itasca“, mis on ristlemas Howlandi saare piirkonnas, on teatanud, et kell 11.16 ta on kinni püüdnud signaale Amelia Earhartilt.

Kindlal maal?

Honolulust, 6. juulil. (Reuter.) Amelia Earharti abikaasa teatas, et rannavalvelaev „Itasca“ on esmaspäeval kinni püüdnud kolm kriipsu, mida on palutud saata kadunud lennukit, kui ta on kindlal maal.

Ka Jaapani laevad otsivad

Tokiost, 6. juulil. ETA. Jaapani välisministeerium on teatanud Washingtoni, et otsinguist Amelia Earharti leidmiseks hakkavad osa võtma ka Jaapani kalalaevad, mis viibivad praegu Lõunamerel. Ühtlasi välisminister Hirota on Ühendriikidele pakkunud Jaapani sõjalaevade abi kadunud naislenduri leidmiseks.

-7. juuli 1937

Mrs. Earharti leidmine lootusetu?

Washingtonist, 7. juulil (Reuter.) – Kõik otsimised Amelia Earharti leidmiseks on seni jäänud tagajärjetuks.

Honolulust, 7. juulil. (Reuter.) – Proua Earharti ja ta kaaslase otsimist jätkatakse ainult veel selles lootuses, et kui lendurid on veel elus, siis peavad nad maandunud olema mõnel korallisaarel, milliseid on palju Howlandi saarest lõuna-ida ja loode pool.

Otsimine maksab 250.000 dollarit päevas

Washingtonist, 7. juulil (ETA). Ühendriikide valitsus kulutab päevas 250.000 dollarit kadunud naislenduri Earharti päästeaktsiooniks. Muuseas on kõigile raadiojaamadele, mis asuvad Vaikse ookeani tsoonis tehtud ülesandeks 24 tundi järgi mööda valvet pidada, et vastu võtta kõik signaalid, mis Earhart võiks anda.

Mitte põhjas, vaid lõunas

San Franciscost, 7. juulil. ETA. Ühendriikide rannavalvelaev „Itasca“ teatab, et ta on jõudnud kohale, mis asub 281 miili Howlandi saarest põhja pool. Kuid ei maini midagi proua Earhartist.

Ühendriikide rannavalve juhatuse poolt on otsivatele laevadele nõu antud üle viia otsingud piirkonnast, mis asetseb Howlandi saarest 281 miili põhjapool., piirkonda, mis asetseb sellest saarest 281 miili lõunapool, sest Earhartist saadud signaalide tõlgitsemisega võidakse eksitud olla.

Langevaid metoore peeti valdussignaalideks

Washingtonist, 7. juulil (ETA). Rannavalvelaev „Itasca“ teatab, et varem avaldatud teated, milledele järele laevalt olevat nähtud valgussignaale, mis arvati olevat Earharti lennukilt, ei vasta tõele. Eksikombel on peetud langevaid meteoore valgussignaalideks.

-8. juuli 1937

Naislenduri otsingud jätkuvad

San Franciscost, 8. juulil. (Reuter.) Endiselt puuduvad teated mrs. Earharti üle. Lahingulaev „Colorado“, milline juhtis päästeekspeditsiooni, pidi eile õhtul saatma oma katapultlennukid läbi otsima Howlandi saarte kagupoolset osa. Merejõudude juhtivate isikute keskel valitseb arvamine, et kui Earhart üldse veel elus on, ta peab asuma üksikul korallisaarel.