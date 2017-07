Meedia: Venemaa tahab transportida ujuvat tuumajaama üle Läänemere

Venemaa kavatseb toimetada Akadeemik Lomonossovi nime kandva ujuva tuumajaama Murmanskisse järgmisel aastal. Rajatise lõpp-punkt on Ida-Siberis asuv sadamalinn Pevek.

Lisaks mõtleb 144-meetrist laeva valmistav Rosenergoatom teha enne reisi algust Peterburi sadamas jaamakatsetuse.

Plaani pärast on enim muret väljendanud Norra, kus kardetakse, et laev võib sõita tormisel Atlandil Norra rannikul karile. See võib omakorda raskelt kahjustada Norra turismi- ja kalatööstust.

Norra välisminister Børge Brende tõstatas plaani eelmisel nädalal kohtumisel Soome välisministri Timo Soiniga. Kuna laev liigub tõenäoliselt rahvusvahelistes vetes, siis pole Läänemere-äärsetel riikidel õigust selle reisi sekkuda. Brende soovis, et Põhjamaad taotleksid Vene võimudelt ühiselt andmeid plaanitavast reisist ja sellega seotud riskidest.

Soini ütles Hufvudstadsbladetile, et mõistab Norra muret. Soome suhtub tuumajulgeolekusse ja mereõigusesse tõsiselt, lisas ta.

Juulis läheb Peterburi hankega tutvuma Soome kiirguskaitsekeskuse (STUK) juht Petteri Tiippana.

Tema sõnul pole kindel, kas jaam lülitatakse enne reisi algust sisse või mitte.

«Vene võimud pole veel saanud taotlust jaama kasutuselevõtmiseks ja käivitamisekst. See kindlasti lisab vürtsi, kui jaama töötamist katsetatakse keset suurlinna. Siis on juba põhjust põhjalikult valmistuda rikke- ja õnnetusolukorraks,» lausus Tiippana uudisteagentuurile STT.

Tiippana hinnangul oleks lihtsam jaam sisse lülitada Murmanskis, kus Venemaa paneb tuumakütust oma jäämurdjatesse. Katsele võib vastu olla ka Peterburi linn, kui katsetus satub ühele ajale 2018. aastal toimuvate jalgpalli maailmameistrivõistlustega, mille osad matšid toimuvad Peterburis, lisas ta.

Lisaks pole kindel, kui suures mahus jaama sisse lülitada tahetakse. Kütuse aktiivsusaste ja riskid on seda suuremad, mida suurem on katses otsitud võimsus, ütles Tiippana.

Ametniku hinnangul on Akadeemik Lomonossov võrdlemisi väike rajatis - sellel on kaks reaktorit koondvõimsusega 70 megavatti.

Kui jaamakatsetus toimub Murmanskis, siis on transpordi riskid Läänemerel väiksemad. «Kui see sõidab tühjalt, siis on see samasugune laev nagu kõik teised,» ütles Tiippana.