Putin võõrustab Hiina presidenti

China Daily andmeil on sel aastal tegemist kolmanda korraga, kui presidendid silmast silma kohtuvad. Visiit leiab aset Putini kutsel.

Kremli teatel on riigipeadel kavas arutada muu hulgas kahepoolset koostööd ja rahvusvahelisi suhteid. Mõlemad on varem väljendanud oma muret seoses Korea poolsaare pingestunud olukorraga.

Venemaalt suundub Xi kohtuma Saksa liidukantsleri Angela Merkeli ja liidupresident Frank-Walter Steinmeieriga. Xi ja Merkel osalevad muu hulgas üritusel, kus publikule esitletakse Hiinast toodud pandapaari.

Ka Putin sõidab nädala lõpul Saksamaale Hamburgis toimuvale G20 tippkohtumisele. Valge Maja on varem teatanud, et G20 kohtumise ajal leiab aset ka Putini ja USA presidendi Donald Trumpi kahepoolne kohtumine. Tegemist on riigipeade esimese silmast silma kohtumisega.