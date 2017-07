Kasahstan on valmis vahendama Venemaa-Ukraina kõnelusi Donbassi üle

«Sündmused Kagu-Ukrainas on viinud terava vastasseisuni ja viljatu avaliku sõnasõjani seni alati lähedaste vennalike riikide vahel, nagu vene ja ukraina rahvas seda on. See kõik kutsub esile nende rahvaste kõikide sõprade seas esile kahjutunnet. Kutsume mõlemat poolt üles alustama tõsiseid läbirääkimisi kerkinud küsimuste lahendamiseks, Muud võimalust ei ole,» ütles Nazarbajev tänasel kohtumisel Kasahstanis akrediteeritud suursaadikutega.

Riigipea lisas, et pooled peavad läbirääkimiste laua taha istuma. Presidendi sõnul on Kasahstan valmis kõigi jõududega läbirääkimisprotsessile kaasa aitama.