Baierimaa bussiõnnetuse tagajärjel jäi kadunuks 17 inimest

Kiirteel liikunud buss sõitis otsa liiklusummikus seisnud treilerile, kokkupõrke järel süttis buss põlema. Kardetakse, et osa reisijaid jäi bussi lõksu ning on hukkunud.

Politsei pressiesindaja Irene Brandsteini sõnul oli bussis õnnetuse toimumise hetkel 46 reisijat ja kaks juhti. Tema sõnul puudub hetkel teave 17 inimese saatuse kohta. Politsei on teada andnud, et paljud inimesed said õnnetuses tõsiselt vigastada, aga detailsemat informatsiooni tol hetkel jagada ei olnud võimalik.

Kardetakse, et need, kelle kohta informatsioon puudub, võisid bussi lõksu jääda ning põlevas bussis hukkuda.

Sündmuskohal on päästetöötajatest ja tuletõrjujatest koosnev hädaabirühm. Kiirteel on liiklus suletud mõlemas sõidusuunas.

Teine politsei pressiesindaja Jürgen Stadter ütles telekanalile NTV, et «lootus kadunuid elusana leida on väike,» samas ei välista Stadter võimalust, et mõni kannatanu jooksis šokiseisundis minema.

Õnnetus juhtus kohaliku aja järgi kell 7 hommikul ning buss oli ajalehe Bild andmetel teel Lausitzist Nürnbergi.

Kui hetkel kadunuks jäänud isikute hukkumine leiab kinnitust, siis oleks intsidendi näol tegemist Saksa ajaloo ühe rängima liiklusõnnetusega.

2007. aasta juunis sõitis Saksi-Anhalti liidumaal buss kaljult alla. Õnnetuses hukkus 13 inimest.