Valgevene piirile paigutatav USA raktitõrjesüsteem ärritab Lukašenkat

«Valgevene on kinnistunud iseseisva riigina, mis ajab rahuarmastavat mitmesuunalist välispoliitikat. Meie muutumatu põhimõte on kõikide riikide võrdsus ja üksteise siseasjade mittesekkumine. Pooldame kõikide rahvusvaheliste tülide lahendamist eranditult läbirääkimiste laua taga,» ütles Lukašenka Valgevene iseseisvuspäeva paraadil.

Ta avaldas kahetsust, et teised riigid ei taha seda eeskuju järgida.

«Üleilmne stabiilsus väheneb järjepanu, rahvusvaheline julgeolekusüsteem on hävitatud, kõik Euroopa riigid on asunud militariseerumise rajale, asudes võidurelvastuma ja sõjaks ettevalmistusi tegema. USA paigutab siia, meie piirile raketitõrjesüsteemi ja täiustab oma tuumapotentsiaali,» märkis Lukašenka.

«Meie vastuseks on tänapäevane Valgevene vägi. Seda moderniseeritakse pidevalt, see on mobiilne, väljaõpetatud ja relvastatud. Tõhusa panuse Valgevene väe lahinguvõime suurendamisse annab kodumaine kaitsetööstus. Riigis arendatakse oma raketitööstust. Võib nimetada rohkem kui sada Valgevene kaitse-eesmärgilise toote nimetust, mis on oma olemuselt põhimõtteliselt uued ja innovaatilised,» kiitis riigipea.

«Meil on kõik vajalik, et anda vastulöök ükskõik millisele ründajale,» rõhutas Lukašenka.

«Valgevene poliitikal on avatud iseloom, meil ei ole midagi varjata. Koos vennaliku Venemaaga kaitseme meie loodud liitriigi piire,» lisas president.