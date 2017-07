Donald Trump võib salaja Suurbritanniat külastada

Anonüümseks jäänud juhtiva Suurbritannia poliitiku sõnul võib Trumpi visiit toimuda «arvatust oluliselt varem,» kirjutab Sky News. Trump osaleb sellel nädalal G20 tippkohtumisel Saksamaal ja väisab Poolat. Samuti osaleb riigipea 14. juulil toimuvatel Bastille'i päeva pidustustel Prantsusmaal.

USA-allika sõnul on Trumpi plaanides nelja päeva pikkune auk, kuhu ei ole midagi planeeritud. Arvatakse, et just siis külastab USA riigipea ilma avaliku teadaandeta Suurbritanniat.

Spekuleeritakse, et Trump võib vabade päevade jooksul sõita oma golfikeskusesse Šotimaal ja võib-olla minna ka Londonisse, et külastada peaminister May residentsi Downing Streetil.

Trumpi külaskäik on paljud Suurbritannia inimesed kurjaks ajanud. USA presidendi visiidi vastane petitsioon kogus 1,8 miljonit allkirja ja inimesi on kutsutud üles Trumpi külaskäigu puhul tänavatele protesteerima tulema.

Väidetavalt lükati juunisse planeeritud Trumpi ametlik visiit edasi, et vältida proteste.

Valge Maja sõnul alustab Trump oma reisi Varssavist, kus kohtub Euroopa riigipeadega. Poolas peab Trump ajaloolisel Krasinski väljakul ka kõne.

Seejärel reisib USA riigipea Saksamaale ja kohtub enne G20 tippkohtumise algust Saksa kantsleri Angela Merkeliga. G20 tippkohtumise jooksul on planeeritud kohtumised Suurbritannia peaministri Theresa May, Hiina presidendi Xi Jinpingi, Mehhiko presidendi Enrique Peña Nieto, Jaapani peaministri Shinzo Abe ja Venemaa presidendi Vladimir Putiniga.