Macroni kava: iga kolmas parlamendisaadik kaotaks töö

Versaille´ palees parlamendi mõlema koja saadikutele peetud kõnes ütles Macron, et muudatusel oleks positiivne mõju parlamendi töökvaliteedile.

Prantsusmaa kahekojalise parlamendi alamkojas ehk rahvusassamblees on praegu 577 liiget ja ülemkojas ehk senatis 348 saadikut.

Seejuures võitis Macroni erakond Républiqe en Marche juunikuistel parlamendi alamkoja valimistel 314 kohta, mis annab riigipeale hea võimaluse soovitud reforme ellu viia.

Macron ütles veel, et Prantsusmaa on valmis asuma radikaalselt uuele teele. Varasemat teed nimetas 39-aastane riigipea valeks, lisades, et siis eelistati reegleid algatuslikkusele.