Tšetšeenias sünnitab terrorit sotsiaalne protest

Nii Groznõi viimase rünnaku kui teise viimase aja suurima ohvrite arvuga rünnaku – tänavu märtsis Rahvuskaardiväe väeosale, milles hukkus kuus sõjaväelast ja kuus ründajat – puhul oli tähelepanuväärne, et kallaletungijatel polnud alguses tulirelvi. Groznõis hankisid nad esimese relva, tappes nugadega ühe politseiniku ning väeosas tapsid nad samal viisil tunnimehed, kellelt said automaadid.

Saidaevi sõnul näitab see, et neil polnud raha isegi relvade muretsemiseks. Kui nad aga oleksid olnud seotud võimuvastaste bojevik’idega, siis oleksid nad teadnud, kus asuvad relvapeidikud. Vastupanuvõitlejate relvapeidikuid on Tšetšeenias tänini piisavalt, aeg-ajalt leitakse neid üle maa.

«Kui varem oli võimudevastastel rünnakutel mingi loogika – iseseisvuse ja vabaduse eest, kättemaks mingi konkreetse asja eest sõja ajal –, siis praegu ma seda ei näe,» rääkis Saidaev, kelle sõnul võib rünnakute vundament olla pigem protest kasvava sotsiaalse ebaõigluse vastu.

Protest on see Saidaevi sõnul laiemalt kogu Venemaal, mitte kitsalt Tšetšeenias toimuva vastu: suur ja järjest kasvav sotsiaalne kihistumine, isikliku arengu väljavaadete puudumine, kõikehõlmav korruptsioon ning muud säärased põhjused.

«Probleem on selles, et pole jäänud muud võimalust protestida. Keegi ei lase neil avalikult välja tulla. Kus te tänapäeva Venemaal näete, et võib vabalt välja tulla ja miitingu läbi viia?» küsis Saidaev. «Aga mis saab selles põhimõtteliselt halba olla, kui ma tulen välja ja ütlen, mis mulle ei meeldi? Et mulle ei meeldi näiteks parlamendi mingi otsus. Miks ma ei tohi tsiviliseeritult oma seisukohta väljendada? Praegu me näeme, et seda võimalust pole. Võimud on kõik sõnavabaduse vormid sulgenud.»

«Ma saan aru, et kui sa eksiksid põhiseadusliku korra vastu, siis on selge, et see on seadusvastane, aga kui sul on oma arvamus mingite sündmuste kohta, miks seda ei tohi väljendada? Nii tekibki totalitaarne riik,» lisas endine sõdalane ja ametnik.

Protestivõimalused puuduvad ka mujal Venemaa regioonides, kuid seal ei haara keegi võimude vastu relva kätte. «Põhjus on selles, et Tšetšeenia on ikkagi kaks sõda üle elanud. Nad (noored tšetšeenid – J. P.) teavad ainult ühte viisi: kus hakatakse jooma, kus võetakse kätte relvad,» nentis Saidaev.

Aastaid Tšetšeenias töötanud tuntud Vene õiguskaitsja Igor Kaljapin oli nõus, et ISISe nimel rünnakute korraldamisele viib noori protest. Eelkõige selle vastu, et neil puudub võimalus ennast teostada ja karjääri teha, kuna kõikjal saavad otsustavaks sugulussidemed ja raha.

«Pealegi näevad nad Tšetšeenias metsikut ebavõrdsust, kus osa inimesi on saanud superrikkas, ilma et paistaksid silma sellega, et on targad, hästi haritud või töötaksid palju,» rääkis Kaljapin. «Nagu Tšetšeenia aristokraatia, mida seal pole kunagi olnud. Ja nad ei suhtu oma kaasmaalastesse eriti hästi. Samal ajal tulevad paljud vaevalt ots otsaga kokku. Noored näevad, et riigiasutuses ei saa ühtegi küsimust altkäemaksuta lahendada. Nad näevad, et politsei ja kohtud kaitsevad ainult neid, kes on võimul. See kõik viib noori ISISesse.»