Fotod: Bostonis sõitis auto rahva sekka

Võimude sõnul on haiglasse viidud vähemalt 10 inimest, kelle vigastused olid erineva raskusastmega.

Õnnetuse põhjuseks arvatakse olevat juhi sõiduviga kui ta ajas sassi piduri ning gaasipedaali.

Auto, mis õnnetuse põhjustas, oli takso.

Boston Globe'i sõnul on Cambridge Massachusettsist pärit 56-aastane taksojuht kohapeal ning teeb politseiga koostööd. Kohaliku meedia teatel pole tegemist terrorismiga.

