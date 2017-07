Hiina hoiatas Põhja-Korea kriisi kontrolli alt väljumise eest

Suursaadik Liu Jieyi edastas hoiatuse päev pärast seda, kui USA president Donald Trump ja Hiina liider Xi Jinping arutasid Põhja-Korea raketi- ja tuumakatsetustest tulenevat ohtu.

«Praegu on pinged kõrged ja me tahame kindlasti näha deeskaleerumist,» ütles Liu New Yorgis ÜRO peakorteris pressikonverentsil. Hiina on juulis ÜRO Julgeolekunõukogu eesistuja.

«Kui pinged ainult suurenevad, siis varem või hiljem väljub see (olukord) kontrolli alt ja tagajärjed oleksid katastroofilised,» sõnas ta.

USA on kindlal seisukohal, et Põhja-Koreaga saab alustada kõnelusi alles siis, kui Pyongyang on peatanud tuuma- ja raketikatsetused.

Liu nimetas Põhja-Korea kriisi väga tõsiseks.

«Me ei saa endale lubada liiga kaua ootamist ilma dialoogi pidamata,» rõhutas ta.