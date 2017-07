Kaitseväe juhataja: Rootsi suurõppus pälvib tähelepanu

Tegemist on Rootsi suurima sõjaväeõppusega alates 1990-ndate aastate algusest ning sellest võtab osa vähemalt 20 000 sõjaväelast.

"Selle õppuse vastu on suur huvi. Ebaharilik oleks see, kui seda ei oleks. Huvi on seotud sellega, mida ja kuidas me teeme, millised on meie võimekused, kuidas me teeme koostööd ja nii edasi," ütles Bydén vastuseks uudisteagentuuri STT küsimusele, millised võiksid olla Venemaa võimalikud reageeringud.

Bydéni sõnul usub ta, et väljapoolt üritatakse koguda luureinfot ning levitada eksitavat infot õppuse kohta.

"Ees on ootamas mõjutamiskatsed, millega püütakse näidata, et see õppus on midagi muud, kui see tegelikult on. Siin tuleb olla tähelepanelik. Me peame selgitama olukorda ja rääkima avameelselt, millise õppusega on tegemist," ütles Bydén STT-le Visbys Almedaleni poliitikanädalal.

Venemaa ja Valgevene korraldavad septembris suurõppuse Zapad.

Rootsi kaitseminister Peter Hultqvist süüdistas mais Venemaad valeväidete levitamises Aurora õppuse kohta. Minister ütles tookord ajalehele Dagens Nyheter antud intervjuus, et õppust on ekslikult nimetatud NATO õppuseks.

"See ei ole NATO õppus. Me oleme kutsunud need, kes osalevad," seletas Hultqvist.

Õppusel Aurora osalevad Soome, Leedu, Eesti, Norra, Prantsusmaa, Taani ja USA sõjaväelased.