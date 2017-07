Venezuela opositsioon soovib referendumit põhiseadusreformi üle

Plaanist teatas esmaspäeval rahvusassamblee president Julio Borges. Selles sammus nähakse opositsiooni jõupingutuste hoogustumist Maduro ettepaneku tõrjumiseks.

Borges ütles, et referendum võidakse korraldada 16. juulil, kaks nädalat enne seda, kui Maduro palub rahval valida delegaadid niinimetatud kodanikekongressi, mis asuks uut põhiseadust kirjutama.

Kolm kuud kestnud protestid Maduro vastu on nõudnud vähemalt 80 inimese elu, sajad inimesed on saanud kannatada või vangistatud.

Opositsioon süüdistab president Madurot majanduskriisis, mis on põhjustanud toiduainete nappust, ning on seisukohal, et riigipea kavandatud põhiseadusreformi eesmärk on katse vältida ennetähtaegseid valimisi.