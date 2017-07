Londonis rünnakuid kavandanud nooruk mõisteti eluks ajaks vangi

Syed kaalus rünnaku korraldamist Hyde Parkis Elton Johni kontserdil 2016. aasta 11. septembril. Tema võimalike sihtmärkide seas oli ka Londoni rahvarohke Oxford Street.

Kohtualune tunnistas, et püüdis soetada automaate, tulirelvi, pommivööd ja lõhkeseadeldisi.

Ta võeti kinni 8. septembril, kolm päeva enne Elton Johni kontserti, kus osales umbes 50 000 inimest.

Kohtuotsuses märgiti, et Syed oli saanud mõjutusi äärmusrühmitust Islamiriiki toetava ühenduse al-Muhajirou liikmetelt. Kohus mõistis Syedi eluks ajaks vangi, reaalselt tähendab see, et ta peab trellide taga veetma vähemalt 16 aastat.