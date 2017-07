Galerii: Põhja-Korea sai valmis mandritevahelise raketiga

Tegu on esimese korraga, kui diktatuuririik on kuulutanud sellistest edusammudest relvaga, mis võib potentsiaalselt jõuda ka Ühendriikide maismaani.

Täna hommikul tulistas Põhja-Korea Jaapani suunas raketi, mis kuulus riigitelevisiooni järgi Hwasong-14 kategooriasse.

See oli tänavu juba 11. Põhja-Korea raketikatsetus.

Lõuna-Korea televisiooni andmeil jõudis rakett 2,8 kilomeetri kõrgusele ning maandus tõenäoliselt 200 kilomeetri kaugusele Jaapani rannikust.

Panghyoni asukoht kaardil.

Rakett startis Põhja-Pyongani provintsist Panghyonist ja läbis 930 kilomeetrit – rohkem kui ükski varasem.

BBC kirjutab, et kuigi diktatuuririik on teinud raketitehnoloogia edendamisel edusamme, ei ole relvad ekspertide hinnangul veel võimelised täpseteks rünnakuteks – samuti on kaheldav, kas riik suudab neile paigutada tuumalõhkepäid.

Arvatakse, et rakett võiks jõuda välja Alaska rannikuni – kuid mitte ülejäänud Ühendriikide osariikideni.

Kuigi president Trump on Põhja-Korea võimekuse Ühendriikide ründamiseks välistanud, siis ekspertide hinnangul võib see tekkida ilmselt viie aasta jooksul.

