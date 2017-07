Eesti eesistumise tutvustus langes matusepäevale

30. juunil 89-aastaselt surnud Veil elas teismelise tüdrukuna üle holokausti. Ta on viibinud nii Auschwitz-Birkenau kui ka Bergen-Belseni koonduslaagris. Neist viimases suri tüüfusesse tema ema, holokaustis hukkusid ka vend ja isa, kes kadusid pärast Leedu poole saatmist.

Oma poliitilise karjääri jooksul jõudis Veil olla kaks korda Prantsusmaa tervishoiuminister. Sel nädalal Strasbourgi kogunenud seltskonna silmis teeb Veili eriliseks asjaolu, et ta oli esimese valitud europarlamendi esimene president.

Peale selle oli aastatel 1979–1982 seda ametit pidanud Veil esimene naine selles ametis. Pärast teda on europarlamendi etteotsa õnnestunud saada veel vaid ühel naisel, samuti parempoolsel prantslannal Nicole Fontaine’il, kes oli ametis aastatel 1999–2002.

Veili matus mõjutab otseselt pisut ka Ratase esinemist. Et praegune europarlamendi president Antonio Tajani peab osalema teises Prantsusmaa linnas ärasaatmistseremoonial, lükkus Eesti eesistumise avakõne esialgu planeeritud kella 9 (Eesti aja järgi 10) asemel edasi umbes kella 10.30-le (Eesti aja järgi 11.30). Postimehe andmeil moodustavad Ratase kõnest silmapaistva osa julgeolekuteemad.

Et Eesti soovib oma eesistumise käigus ELi ühise kaitsepoliitika edendamisega edasi minna, rääkisid meie ametnikud juba pikalt. Viimase aasta sündmused on selleks pakkunud aga uusi võimalusi.

Esimese tõuke andis Ühendkuningriigi rahvahääletuse tulemus, millega britid otsustasid lahkuda EList. Otsusega oli ühise kaitsepoliitika teelt kadunud selle vähemalt püsivalt struktureeritud vormidele kindlalt vastu seisnud liikmesriik. Teine faktor, mis julgeolekuprobleemide tõsidust pidevalt meenutab, on paljudele Lääne-Euroopa riikidele jätkuv islamiterrorism. Et islamistid liiguvad tihti riikide vahel, on see kätte näidanud ka ohtrad nõrgad kohad ELi riikide vahelises julgeolekukoostöös.

Eesti oma bränditeemana kõneleb Ratas digitaalsest Euroopast ning paratamatu pärandina ei saa ta kuidagi mööda ka jätkuvast migratsioonikriisist ega Euroopa majanduse tugevdamisest.