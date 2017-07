Lätis otsitakse taga 5-aastast poissi, kes võib olla juba Eestis

Läti politsei informeeris 4. juuli hommiku seisuga, et otsingud pole tulemusi andnud. Enam kui 2000 inimest otsis Vanjat kogu öö, vahendas Rus.Postimees TVNETi.

Kontrollitakse ka saabuvat informatsiooni, mis võiks kasvõi natukenegi poisi otsinguid aidata. Otsingutel osaleda soovijatel on võimalik pöörduda Liepajas Barinju tn 3 või Virshu 9/11 asuvasse politseijaoskonda või telefonil 110. Seal toimub vabatahtlike koordineerimine.

Otsingutega on ühinenud ka vabatahtlike organisatsioon BEZVESTS.LV.

Kõigi ametkondade ühiste jõupingutustega on Liepaja kõik hoovid ja nurgatagused, trepikojad, keldrid ning pööningud, samuti kesklinna kvartalid ja äärelinn, soo, lähedal asuv mets ning mereäärne piirkond läbi kammitud. Ent mingeid vihjeid seni pole.

«On suur tõenäosus, et poiss võib asuda mitte ainult väljaspool oma kodulinna, aga ka välismaal: ta võib olla Leedus, Eestis või teistes Euroopa Liidu riikides,» rääkisid Läti kriminaalpolitsei töötajad.

Märgitakse, et mida varem saavad naaberriikide elanikud viieaastase poisi imelikust kadumisest Lätis teada, seda kiiremini õnnestub ta leida.

«Palume autojuhte, konduktoreid, reisijaid meenutada, ega nad ei ole viimastel päevadel sõidukites kohanud kootud sinist lukuga kampsuni ja siniste pükstega poissi. Tal võis olla mänguasi – väike punane vedur, millest ta peaaegu kunagi ei lahkunud» - sellise sõnumiga pöördus vabatahtlike kaudu Läti, Leedu ja Eesti elanike poole Läti politsei major Andrei Tšernjak.

Poisi perekond lastekaitsjate luubi all

Kadunud poisi perekond on alates mai lõpust olnud kohaliku sotsiaalkaitse teenistuse vaateväljas, teatas kohalik ametnik Gunta Jakobsone, ent jättis üksikasjad täpsustamata.

Viieaastase Ivan Berladini ema rääkis ajakirjanikele, et 1. juuli hommikul poiss lausa lipsas korterist välja, nii et ei vanaema ega ema isegi ei näinud, millesse laps oli riietunud. Vanaema sõnul pöördus perekond politseisse alles järgmisel päeval, sest ema ei ööbinud kodus. Vanaema arvas, et laps on koos emaga, aga ema arvas, et Ivan on vanaema juures. Telefoni teel ei olevat naistel õnnestunud teineteisega kontakti saada.

Naabrite sõnul oli Vanja peres sageli konflikte ning laps oli jäetud omapäi. Vaatamata eale võis Vanjat sageli näha jalutamas kodunt kaugel. Politseist öeldi, et perekonna olukorraga hakatakse tegelema hiljem, esmalt tuleb siiski poiss üles leida.

Pealtnägijad teatavad, et nägid last ühistranspordis ning poiss ütles, et sõidab maiustusi ostma. Ent Vanjal pole kaasas ei raha ega telefoni.

Venekeelne TVNET kirjutas, et politsei sai Ivan Berladini kadumise kohta avalduse pühapäeval kella kolme paiku päeval. Poiss väljus kodunt Pavilostase tänaval väljunud umbes kell 8.30 ning kadus jäljetult.

Lapse tundemärgid: heledad juuksed, sinised silmad, päevitunud nägu, kasv 120 cm. Poiss kannab siniseid rõivaid – sinised püksid ja sinine kootud ja tõmblukuga kampsun. Juhul kui kohtate sarnaste tundemärkidega poissi, palutakse mitte lasta teda silmist ning teatada kiiresti telefonil 110 või Bezvests.lv või telefonil 22 084 084.