Ühendriikide sündivus langes rekordmadalale

Võrreldes aasta varasemaga oli see näitaja ühe protsendi võrra madalam. Kokku sündis mullu Ühendriikides 3 941 900 last.

Analüüsi järgi langes sündivus kõigis alla 30-aastastes vanuserühmades. Eriti suur oli muutus teismeliste seas: 67 protsenti võrreldes aastaga 1991. Muudatus puudutab üheväärselt kõiki rasse.

«Jah, see on allpool taastootmislaset, kuid mitte dramaatiliselt,» kommenteeris demograaf Brady E. Hamilton. «Meil on suurel hulgal immigrante, kes selle tasa teevad.»

Samas tõusis vanemaealiste naiste viljakus – nii 30-34 kui 40-44 aastaste seas.