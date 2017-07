Vene aktivistid plaanivad Läänemere saartel laagreid

Õppus Aurora 17 toimub Rootsis 11.–29. septembrini ning sellest võtab osa 19 000 sõdurit peamiselt Rootsist, oma väeüksused saadavad sinna ka NATO liikmesriigid Prantsusmaa, Taani, Eesti, Saksamaa ja Norra, aga ka allianssi mitte kuuluv Soome. Kreml on sarnaselt Soomega allianssi mitte kuuluva Rootsi sidemetele NATOga reageerinud kriitiliselt.

Aurora 17 toimub peamiselt Stockholmi ja Göteborgi ümbruses ning Ojamaal samal ajal Venemaa märksa suurema sõjaväeõppusega Zapad, kuhu oodatakse teadaolevalt kuni 120 000 sõdurit.

Nn rahulaagrite korraldajatele pakuvad üritused võimaluse kompida tegevuspiire. Pole teada, kas neil võib plaanis olla ka sõjaväeõppuste häirimine.

Külma sõja päevil toetas Moskva nn rahuliikumisi välismaal oma huvide saavutamiseks. Kõnealused NATO-kriitilised laagrid on ühtlasi katse seada Venemaa ründavad ja läbipaistmatud sõjaväemanöövrid samasse valgusesse lääne märksa väiksemate kaitseõppustega.

Soome endine suursaadik Venemaal Hannu Himanen kritiseeris hiljuti otseselt Moskvat, öeldes, et laagrid on osa Vene propagandaoperatsioonidest.

«On erakordselt naiivne arvata, et Ahvenamaal laagrit üles lüües saavad rootslased ja venelased panustada maailma rahu hüvanguks,» ütles Himanen möödunud kuul Soome meediale ja lisas, et asja muudab veelgi kahtlasemaks asjaolu, et üritus Ahvenamaal toimub õppuse Aurora 17 ajal.

Soome endine kaitseametnik ja suursaadik Afganistanis Pauli Järvenpää, kes praegu töötab Tallinnas asuva Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse vanemteadurina, ütles veelgi otsekohesemalt: «See on tulemus, kui «kasulikud idioodid» saavad kokku inimestega, kes teavad täpselt, mida ja miks nad teevad.»

«Need rahuarmastavad aktivistid peaksid lugema, mis toimub Läänemere piirkonnas, ning nad peaksid märkama, et mitte Soome ja Rootsi ei kasvata piirkonnas sõjalisi pingeid,» lisas Järvenpää.

Õppuse Aurora 17 kommunikatsioonijuht Rickad Wissman ütles Rootsi meediale, et pole Rootsi kaitsejõudude asi öelda, kuidas laagrit organiseerida. Samas lisas Wissman, et õppuste kohta ei tohi levitada valeinfot; ta tõi näiteks väite, et Rootsi suurendab sellega oma sõjalist võimekust.

«Me korraldame kohtumist, sest on oluline, et rahu häält ei saaks vaigistada. Mida agressiivsemaks olukord muutub, seda raskem on rahu eest seista,» ütles Åland 17 korraldaja Pelle Sunvisson hiljuti Sputnikule.

«Me oleme valmis [pingete] eskaleerumiseks. Praegu toimub eskaleerumine Rootsi ja Venemaa vahel ja me peame olema valmis selle jätkumiseks. Me peame olema valmis, et rääkida rahu nimel. See saab olema keeruline,» lisas Sunvisson.

-Bruce Jones on julgeolekuteemalise väljaande Jane’s Defence Weekly Venemaa ja Skandinaavia ekspert. Ta on teinud kaastööd ka väljaannetele Sunday Times, The Mirror ja The Daily Mail.