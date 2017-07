Kataloonia kuulutab lahkulööjate võidu korral iseseisvuse koheselt välja

«Kui enamus häältest toetab Kataloonia vabariiki, siis tuleb iseseisvus loomulikult koheselt välja kuulutada,» sõnas Kataloonia separatistliku võimukoalitsiooni liige Gabriela Serra, kes tutvustas regiooni Hispaania kohtusüsteemist lahkulöömise seadust.

Seaduse eesmärk on vältida Hispaania kohtusüsteemi takistusi referendumi korraldamisele. See esitatakse augustis hääletusele Kataloonia parlamenti, kus eraldumise pooldajatel on enamus.

Jõukas 7,5 miljoni elanikuga Kataloonia on suuremat autonoomiat nõudnud juba ammu ning lahkulöömist pooldavad poliitikud on püüdnud saada Hispaania keskvalitsuse nõusolekut Šotimaa 2014. aasta isesiesvusreferendumi sarnaseks hääletuseks, kuid seni tulutult.

Madrid on teatanud, et ei kavatse 1. oktoobriks määratud iseseisvusrefendumit tunnustada.

Piirkonna eraldumise korral kaotaks Hispaania 16 protsenti elanikkonnast, veerandi ekspordist, viiendiku majandustoodangust ja sadade kilomeetrite ulatuses Vahemere rannikualasid. Regioonil on ka oma keel, mida suruti maha kindral Francisco Franco 1939. kuni 1975. aastani kestnud diktatuuri ajal, vahendab BNS.