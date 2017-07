Nüüd kindel: teadlased leidsid Läänemerest Leedu esimese sõjalaeva

«Laev on 99-protsendise kindlusega seesama, seda pildistati laevastiku asjatundjate juhendusel spetsiaalsete seadmetega ja kui võrrelda neid vanade fotodega ja laeva joonistega on see 99-protsendise kindlusega sama alus,» ütles BNSile ülikooli esindaja.

Esindaja kinnitusel pole ekspeditsioon veel lõppenud, kuid teadlased julgevad juba kinnitada, et tegu on Leedu esimese sõjalaevaga.

Ekspeditsiooni künnisel ütles projektijuht Vladas Žulkus BNS-ile, et ekspeditsiooni eesmärk on kontrollida kaht võimalikku selle laeva põhjamineku kohta.

Projekti rahastatakse Leedu iseseisvuse taastamise sajanda aastapäeva tähistamise programmist.

Prezidentas Smetona läks torpeedotabamuse või miiniplahvatuse tagajärjel põhja 1945. aasta jaanuaris. Toona juba NSV Liidu lipu all seilanud laev uue nimega Koral leiti 2007. aastal Soome lahe põhjast, Tallinnast 35 kilomeetri kaugusel ja 80 meetri sügavusel.