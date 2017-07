ISISe liider on jäljetult kadunud

Alates eelmise aasta novembris avalikustatud helisalvestisest ei ole terrorirühmituse liidri kohta midagi kuulda olnud. Kolm aastat tagasi tuli al-Baghdadi esimest ja seni viimast korda isiklikult rahva ette Mosuli al-Nuri mošees, et kalifaat välja kuulutada.

Sellel hetkel kontrollis ISIS Süüria ja Iraagi territooriumidel Suurbritannia suurust maa-ala, nüüdseks on terrorirühmitus taganema sunnitud ja koalitsiooniväed võitlevad selle nimel, et viimased linnad ISISe kontrolli alt vabastada.

Praeguseks hetkeks on USA al-Baghdadi pea eest välja pannud 25 miljoni dollari suuruse lunaraha ning teda peetakse maailma kõige tagaotsitumaks meheks.

Viimasel ajal on üles kerkinud ka jutud selle kohta, et al-Baghdadi on hukkunud. Venemaa väidab üsna kindlalt, et terrorist suri 28. mail nende poolt korraldatud õhurünnakus Raqqa linnale. Eelmisel nädalal oli ka anonüümne Iraani ametnik kindel, et al-Baghdadi on surnud. Ühendriikide võimud kahtlevad selles sügavalt.

Raqqas nädal pärast Venemaa avaldust tehtud videos rääkisid ISISe liikmed oma juhist, aga ei nimetanud kordagi al-Baghdadi nime, mis tekitas kahtlusi organisatsiooni juhi saatuse kohta. Ei ole võimatu, et al-Baghdadi on tõepoolest surnud ja seda hoitakse saladuses. Näiteks suutis Taliban mulla Omari surma koguni kaks aastat varjata.

BBC sõnul võib al-Baghdadi kadumine olla seotud ISISe maa-ala vähenemisega. Reeglite kohaselt saab juht end kaliifiks kutsuda vaid juhul kui tal on maad, mida valitseda.

Praeguseks hetkeks on ISISe territoorium kiiresti vähenenud ja kaks kalifaadi pealinna on langemas. Mosul on valitsusvägede poolt suures osas vallutatud ja Raqqa linnas ollakse tugeva surve all. Taganemist iseloomustab ka see, et ISIS lasi kaks nädalat tagasi õhku selle sama al-Nuri mošee, kust kolm aastat tagasi kuulutati välja kalifaat.

Spekuleeritakse, et al-Baghdadi võib end peita ISISe n-ö kolmandas pealinnas ehk rühmituse kontrollitavatel aladel Iraagi ja Süüria piiri ääres. Terroriorganisatsioon nimetab seda piirkonda Eufratese provintsiks. Põhilise osa moodustab sellest Iraagi aladel asuv al-Qaimi linn ja Süüria territooriumil olev Albu Kamal. 2014. aastal algas ISISe tõus just Eufratese provintsist.

Siiani ei ole Eufratese provintsi terroristide võimu alt vabastamiseks veel operatsiooni alustatud, aga luureandmete kohaselt on selles piirkonnas tegutsevad ISISe üksused küllaltki kehvasti varustatud.

Erinevalt paljudest teistest džihadistide liidritest on al-Baghdadi avalikult esinenud ainult siis, kui selleks on väga mõjuv põhjus. Samuti on teada, et kõrgema staatusega ISISe liidrite otsesuhtlus oma jüngritega on väga piiratud. Üldjuhul edastatakse teated väikesele ja usaldusväärsele ringile, kes need omakorda edasi annavad.

Seetõttu on tõenäoline, et al-Baghdadi saatuse kohta on teavet vaid käputäiel inimestel, mis teeb rühmituse liidri otsimise USA vägede jaoks väga keeruliseks. Süüria ja Iraagi piirialad pakuvad al-Baghdadile hea võimaluse varjuda endale tuttavatel aladel ja vältida kokkupuudet nendega, kes tema surma soovivad, kirjutab BBC.