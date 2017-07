Rootsi poliitik langes väidetavalt nilbe ahistmise ohvriks

Väljaande Metro info kohaselt laskus varem poliitikas tegutsenud ärimees põlvili ja tegi Ojamaa suurimas linnas Visbys toimunud üritusel naisest pilti, kirjutab portaal The Local.

«See oli täiesti haige tegu. Lehes kirjutatakse küll muusikaüritustel toimuvatest vägistamisetest ning värskelt riiki saabunud pagulasi süüdistatakse vääras käitumises ja siis näed, kuidas käitub edukas rootsi ärimees. See on täiesti vastuvõetamatu,» tsiteeris väljaanne tundmatuks jääda allikat.

Ajalehe teatel on ohvriks Rootsi keskosas tegutsev poliitik. Kui kuuldused temani jõudsid, kommenteeris naine, et tunne on kohutav.

Pildi tegemises süüdistatud ärimees väitis Metrole, et tegelikult oli lugu teistsugune. «See ei vasta tõele. Pildistasin teda selja tagant, kui ta tantsis. Põrandale pikali ma ei laskunud. Läksin ka tema juurde ning näitasin talle pilti. «Kenad jalad,» ütlesin. Ta krabas mul kätest, nii et sinikad jäid järele. Kustutasin kohe pildi,» rääkis ta.