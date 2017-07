Malta eesistumise lõpuks vaieldi, kas suurus loeb

«Ja kui me vaatame, siis on igal riigil oma volinik,» jätkas Starbatty. «Kas volinikud saavad portfelle vastavalt riigi suurusele? Või Euroopa Keskpank? Seal on kõigil riikidel, sõltumata nende suurusest, üks hääl, sealhulgas Saksamaal.» Ning jõudis oma jutu lõpuks hoopiski järeldusele, et EL peaks olema valvas, et ta ei unustaks suurte riikide huve.

Helgema noodi tõi seepeale mängu Gesine Meissner, kes pisut lepitava algklassiõpetaja kombel žestikuleerides teatas, et ELi puhul on tähtis, et kõik liikmesriigid panustaksid.

Briti sõltumatu saadik Steven Woolfe meenutas uuesti Spaaki tsitaati, omistades selle Eesti presidendile. «Need remargid jätavad mulje, justkui ei suudaks väiksed riigid ülejäänud maailmale vastu seista,» rääkis ta. «Ma tahaksin teile meenutada, et maailma tipp-40 riigi seas on riigid Singapur, Hongkong, Iisrael ja Šveits, kellel on suurem SKT kui suuremal osal maailma riikidest.»

Horvaadist konservatiiv Dubravka Šuica tänas algatuseks Junckerit teema ülesvõtmise eest ja teatas, et tahtis tegelikult rääkida päev hiljem, Eesti eesistumise tutvustamise ajal, aga talle öeldi ära, sest siis saavad sõna suurte delegatsioonide esindajad.

Küproslane Costas Mavridis haaras aga oma otsast. «Minu jaoks on oluline, et Malta näitas, et vaatamata sellele, et nad on väike riik, saavutasid nad väga palju. Suurus pole tähtis,» ütles ta sissejuhatuseks.

«Ma tahaksin esile tuua veel ühe väikse liikmesriigi, mis on samamoodi väike saar, aga ühte kolmandikku sellest saarest okupeerib üks teine riik,» jätkas Costas. «Küpros peab väga lugu Euroopa solidaarsusest ja loodab, et EL näitab solidaarsust, astudes vastu agressiivsele [Recep Tayyip] Erdoğani juhitud Türgile.»

Mõni tund pärast seda suurusedebatti jõudis ajakirjanike postkastidesse avaldus Tajani pressiesindajalt Carlo Corazzalt. Sellest selgus, et pärast avalikku õelutsemist said Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi president omavahel kokku.

«President Juncker ütles sellel kohtumisel, et kahetseb hommikusel debatil lausutud sõnu,» teatas Corazza. «President Tajani jaoks on see teema lõpetatud, tähtsam on koostöö institutsioonide vahel ja nende ühised pingutused kodanike hüvanguks.»

Kui Euroopa Komisjoni asepresidendilt Frans Timmermansilt õhtusel pressikonverentsil uuriti, mida ta arvab sellest, et tema esinemise ajal pärastlõunal oli plenaarsaalis rohkem rahvast kui hommikul Junckerit kuulamas, märkis hollandlane, et väga palju neid saadikuid seal siiski polnud.

«Ta ei rääkinud endast,» lisas Timmermans oma ülemuse kaitseks. «Ta rääkis Malta peaministrist. Peaminister väärib austust.» Timmermans meenutas, et on isegi Junckeriga esinenud sama tühjas europarlamendi plenaarsaalis, kuid varem pole see teda niimoodi ärritanud ehk seekord oli küsimus just austuse puudumises väikse Malta vastu.