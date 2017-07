Bangladeshi rõivavabriku boileriplahvatuses hukkus 13 inimest

Kohaliku politseiülema Aminul Islami sõnul leidis plahvatus aset pealinna Dhaka lähedal Gazipuri piirkonnas.

Ohvrite otsingud jätkuvad. Seni pole teada, kui palju inimesi on kadunud. Samuti pole teada õnnetuse põhjused.

Vabrik kuulub ekspordile orienteeritud ettevõttele Multifabs Ltd, mis on kontserni Stockmann üks allhankijatest.

Bangladeshis on umbkaudu 4000 rõivatehast ning see asetab teeb ta Hiina järel suuruselt teiseks tootjaks maailmas. Tööohutusstandardeid riigis on märkimisväärselt parandatud pärast seda, kui 2013. aastal hukkus viis vabrikut majutanud hoonekompleksi varingus üle 1100 inimese.